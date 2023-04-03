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Жителі Парижа проголосували за заборону електросамокатів

Референдум не має обов’язкової сили, але рішення буде виконуватися.

Жителі Парижа проголосували за заборону електросамокатів
Фото: Макс Левин

Переважна більшість мешканців Парижа проголосувала за заборону електросамокатів на вулицях французької столиці на референдумі в неділю.

Про повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Заборона електросамокатів отримала від 85,77% до 91,77% голосів у 20 округах. Референдум не має обов’язкової сили, але, за словами міської влади, рішення буде виконуватися.

2022 рік у Парижі знову став рекордним за кількістю ДТП за участю електросамокатів - постраждали майже пів тисячі людей і троє загинули. Це третій рік поспіль, коли така статистика зростає.

Електричні самокати працюють у Парижі з 2018 року, але після скарг на їхнє хаотичне розміщення, у 2020 році Париж скоротив кількість операторів до трьох. З ними було укладено трирічні контракти, встановлено вимогу обмежити швидкість самокатів до 20 км/год та визначено спеціальні місця для паркування самокатів. Нинішні контракти триватимуть до вересня.

Оператори запропонували додаткові правила, включаючи перевірку користувачів, які досягли 18-річного віку, фіксацію номерних знаків, щоб поліція могла ідентифікувати порушників правил дорожнього руху, а також обмеження на одного пасажира.

Нагадаємо, в 2019 році у Франції заборонено їздити по тротуарах на електричних самокатах. Штраф за таке порушення - 135 євро.

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами. Підписаний президентом Зеленським закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на дві категорії:

  • легкий персональний електричний транспортний засіб: має від одного колеса, електродвигун потужністю до 1000 Вт і розвиває максимальну швидкість до 25 км/год. Під цю категорію підпадають всі прокатні самокати
  • низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: має від двох коліс та може їхати зі швидкістю 10-50 км/год.

Ті пристрої, які їдуть з більшою швидкістю ніж 50 км/год, не підпадають в ці категорії. Ймовірно, вони розглядатимуться, як мотоцикли.

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