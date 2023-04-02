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Радбез ООН необхідно реформувати, – міністр закордонних справ Чехії

Росія загрожує безпеці світу варварською поведінкою.

Радбез ООН необхідно реформувати, – міністр закордонних справ Чехії
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати

"Я згоден із Володимиром Зеленським, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати", – написав Ліпавський у Twitter.

За його словами, останнім доказом цьому є те, що Росія почала очолювати організацію, яка має забезпечувати мир.

“Ця держава порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу”, – наголосив він.

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Нагадаємо, Зеленський прокоментував головування Росії у Радбезі ООН з 1 квітня. Він заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де. 

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