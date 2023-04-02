Радбез ООН необхідно реформувати, – міністр закордонних справ Чехії

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловив солідарність із президентом України Володимиром Зеленським стосовно того, що Радбез ООН необхідно реформувати

"Я згоден із Володимиром Зеленським, що Раду Безпеки ООН необхідно реформувати", – написав Ліпавський у Twitter.

За його словами, останнім доказом цьому є те, що Росія почала очолювати організацію, яка має забезпечувати мир.

“Ця держава порушує статут ООН і своєю варварською поведінкою загрожує безпеці всього світу”, – наголосив він.

Souhlasím s @ZelenskyyUa, že Radu bezpečnosti OSN je potřeba reformovat. Posledním důkazem je skutečnost, že instituci, která má zajišťovat mír, začal předsedat stát, který porušuje Chartu OSN 🇺🇳 a svým barbarským chováním ohrožuje bezpečnost celého světa. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) April 2, 2023

Нагадаємо, Зеленський прокоментував головування Росії у Радбезі ООН з 1 квітня. Він заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.