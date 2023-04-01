Президент України зазначив, що складно уявити щось інше, що більш доводить повне банкрутство подібних інституцій.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував головування Росії у Радбезі ООН з 1 квітня. Він заявив, що терористи повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Про це він сказав у вечірньому зверненні до народу.

“Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину - 5-місячного хлопчика, його звали Данило, з Авдіївки на Донеччині, батьки поранені. Це один із сотень обстрілів які держава-терорист здійснює щодобово. При цьому Росія головує в Радбезі ООН”, - сказав президент.

Він зазначив, що складно уявити щось таке, що більш доводить повне банкрутство таких інституцій.

“Немає такої форми терору, який ще не був би здійсненний Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема, Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла, щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче буди терористом, не могла зруйнувати мир”, - сказав Зеленський.

Він наголосив, що терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де.

Нагадаємо, 1 квітня Росія почала головувати у Радбезі ООН. Головування в Радбезі щомісяця змінюється почергово між його членами.

Напередодні Литва, Латвія та Естонія виступили із заявою проти російського головування в організації. Постпред Естонії при ООН Рейн Таммсаар зазначив, що країна, якою керує воєнний злочинець, переслідуваний Міжнародним кримінальним судом, не може головувати в Радбезі ООН.

Раніше прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поки що немає міжнародно-правового шляху, щоб вигнати Росію з Ради Безпеки ООН.