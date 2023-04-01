Порошенко запропонував, щоб Франція не видавала візи російським і білоруським спортсменам.

Рішення Міжнародного олімпійського комітету допустити до змагань російських та білоруських спортсменів шокує всіх, хто знає про злочини держави-агресора на території України. Про це в ефірі польського телеканалу Polsat News Polsat News лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Він закликав членів МОК приїхати в Бучу, щоб переконатись, що Росія несумісна з принципами олімпійського спорту.



«Я був шокований цією реакцією. Я декілька разів зустрічався з Міжнародним олімпійським комітетом, я уявити собі не міг, щоб олімпійський рух був задіяний у підтримці агресора. Безумовно, що ми засмучені цим рішенням, яке демонструє таку умиротворюючу позицію щодо російського агресора», – сказав п’ятий Президент.



«Я хочу запросити членів Міжнародного олімпійського комітету провести засідання МОК в Бучі. Подивитись в очі тим, хто втратив своїх близьких, сходити на цвинтар, подивитися розбомблені церкви, заїхати в Бородянку, де великі багатоквартирні будинки були знищені ударами російських ракет. І сказати: це є символ олімпійських ідеалів?» – зауважив Петро Порошенко.

На його думку, цивілізований світ має бойкотувати ті змагання, в яких беруть участь російські і білоруські спортсмени.

«І друга пропозиція – треба діяти рішуче. Я хочу звернутися до президента Франції Емануеля Макрона, якого я дуже добре знаю і з яким ми дуже багато попрацювали разом, до французького уряду і парламенту, вийти з ініціативою не видавати візи російським і білоруським делегаціям. Або анулювати вже існуючі візи росіянам і білорусам, які хочуть не помічати крові і життів десятків тисяч українців. Вони або своєю безпосередньою участю, або голосуванням за Путіна і мовчазним сприйняттям долучені до геноциду проти України і українців», – наголосив Петро Порошенко.