Зеленський і Макрон обговорили оборонну взаємодію

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову.

Про це Зеленський написав у Twitter.

Зеленський розповів, що розмова з Макроном тривала близько години.

"Предметно й результативно обговорили оборонну взаємодію між Україною та Францією. Детально поінформував про ситуацію на фронті. Зупинилися на подальших кроках з реалізації "формули миру". Скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів", - написав він.

Нагадаємо, що Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України.

Нещодавно Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення ядерної зброї в Білорусі. У МЗС країни закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду.