Франція закликає Росію переглянути рішення про розміщення ядерної зброї в Білорусі

"Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду", - йдеться в заяві МЗС.

Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це йдеться в заяві французького МЗС, передає "Інтерфакс - Україна".

"Франція засуджує заяву президента Росії про укладену між Росією і Білоруссю угоду про розміщення там ядерної зброї", - сказано в заяві.

Зазначається, що "ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями та стратегічної стабільності в Європі".

"Франція підтверджує важливість, яку вона надає дотриманню декларації від 3 січня 2022 р., схваленої Володимиром Путіним і всіма главами держав та урядів "Великої п'ятірки" щодо запобігання ядерній війні та перегонам озброєнь. Ми закликаємо Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна також вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН.