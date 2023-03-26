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Путін намагається залякати союзників України, - Міноборони Литви про ядерну зброю в Білорусі

Анушаускас наголосив, що особливої реакції на російську заяву не має бути.

Путін намагається залякати союзників України, - Міноборони Литви про ядерну зброю в Білорусі
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Володимир Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Росія робить нові кроки в спробі викликати невдоволення деяких політиків на Заході підтримкою України або залякати країни, які підтримують Україну. Серед них заява Путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі до липня цього року", - заявив він.

Анушаускас наголосив, що особливої реакції на російську заяву про ядерну зброю не має бути.

"Не варто відволікатися на крики "що тепер?". Захист країн НАТО від загрози ядерної зброї гарантовано, незалежно від того, чи розміщена ця зброя на захід від наших кордонів (Калінінград), на схід (Білорусь) або на північ (Ленінград)", - заявив Анушаускас. 

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Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

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