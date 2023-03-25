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Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації українських воїнів

Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації українських воїнів
Фото: Сайт президента

Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації українських воїнів.

Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

Він додав, що Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.

“Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.

Цього тижня були схвалені нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.

Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України.

“Є безпековий пакет і загалом сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивний візит”, – додав Зеленський.

Україна також отримала півтора мільярда євро макрофіну від ЄС – кошти вже на рахунках Національного банку.

Нагадаємо, Іспанія надасть Україні ще 14,5 млн євро для розвитку програми зі світової продовольчої безпеки.

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