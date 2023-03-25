Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації українських воїнів.
Про це у своєму зверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
Він додав, що Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу.
“Рухаємось і в захисті історичної справедливості для українців: Ісландія визнала Голодомор геноцидом українського народу”, – йдеться у повідомленні.
Цього тижня були схвалені нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини.
Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України.
“Є безпековий пакет і загалом сильні домовленості з Японією – ще раз хочу подякувати пану Прем’єр-міністру Кішіді за продуктивний візит”, – додав Зеленський.
Україна також отримала півтора мільярда євро макрофіну від ЄС – кошти вже на рахунках Національного банку.
Нагадаємо, Іспанія надасть Україні ще 14,5 млн євро для розвитку програми зі світової продовольчої безпеки.