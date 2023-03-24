Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Губернатор Флориди ДеСантіс змінив свою риторику щодо війни в Україні
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
Приїзд Кішіди до Києва. Японія руйнує плани Китаю
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
НАЗК внесло Raiffeisen Bank International до переліку міжнародних спонсорів війни
Крила Східної Європи
Крила Східної Європи
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Як Сі купив Путіна, або Які плани у Китаю щодо України
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Владика Павло заявив, що ченці не можуть виселитися з Лаври, бо їм нема куди перевезти речі
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Париж смердить і палає, у парламенті – криза, а Макрон проводить пенсійну реформу
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Аудит виявив в Лаврі кондиціонери на історичних фасадах, прибудови з металопластику та меблевий магазин із цехом, - ЗМІ
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
Олег Покальчук: "Якщо ваше прізвище не Залужний, вам не треба знати, що в голові у ворога"
ГоловнаСвіт

Байден та Трюдо підтвердили наміри і надалі допомагати Україні

Байден зазначив, що Москві не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

Байден та Трюдо підтвердили наміри і надалі допомагати Україні
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україна може покладатись на Сполучені Штати і Канаду як на партнерів.

Про це повідомляє CNN.

Під час виступу перед парламентом в Оттаві разом із президентом США Джо Байденом Трюдо сказав, що Канада, як і США, надала Україні артилерію, боєприпаси, броню і танки. Трюдо нагадав, що Збройні сили Канади навчають українських військових з 2015 року.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

“Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить міцно підтримувати Україну, що б для цього не знадобилося. Ми обидва разом є партнерами, на яких Україна і світ можуть розраховувати”, - сказав Трюдо. 

В свою чергу, Байден сказав, що президент Росії Володимир Путін не досяг своїх цілей із вторгненням в Україну.

Байден також повторив слова Трюдо про те, що США і Канада підтримують Україну, і зазначив, що Москві не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена не вважає, що можливе перешкоджання процесу допомоги Україні з боку республіканців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також