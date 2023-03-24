Байден та Трюдо підтвердили наміри і надалі допомагати Україні

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Україна може покладатись на Сполучені Штати і Канаду як на партнерів.

Про це повідомляє CNN.

Під час виступу перед парламентом в Оттаві разом із президентом США Джо Байденом Трюдо сказав, що Канада, як і США, надала Україні артилерію, боєприпаси, броню і танки. Трюдо нагадав, що Збройні сили Канади навчають українських військових з 2015 року.

“Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить міцно підтримувати Україну, що б для цього не знадобилося. Ми обидва разом є партнерами, на яких Україна і світ можуть розраховувати”, - сказав Трюдо.

В свою чергу, Байден сказав, що президент Росії Володимир Путін не досяг своїх цілей із вторгненням в Україну.

Байден також повторив слова Трюдо про те, що США і Канада підтримують Україну, і зазначив, що Москві не вдалося похитнути рішучість альянсу НАТО.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена не вважає, що можливе перешкоджання процесу допомоги Україні з боку республіканців.