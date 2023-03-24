Гендиректор TikTok спростував перед американським Конгресом зв'язки додатку з Компартією Китаю і витік даних

Натомість його виступ спровокував нову хвилю обурення законодавців та заклики заборонити платформу по всій країні.

Гендиректор TikTok Шоу Цзи Чу виступив у четвер, 23 березня, перед Конгресом США, аби довести, що додаток не ділиться даними, не шпигує за американцями і не має зв'язки з Комуністичною партією Китаю, повідомляє Reuters.

Конгресмени розкритикували Цзи Чу за потенційний вплив Китаю на платформу і заявили, що короткі відеоролики завдають шкоди психічному здоров'ю дітей.

Виступ генерального директора платформи перед Конгресом мало допоміг заспокоїти побоювання США щодо китайської материнської компанії TikTok ByteDance і надав нового імпульсу закликам заборонити платформу по всій країні.

Протягом п'яти годин свідчення перед Конгресом Чу неодноразово заперечував, що додаток ділиться даними або має зв'язки з Комуністичною партією Китаю, і стверджував, що платформа робить все можливе для забезпечення безпеки своїх 150 мільйонів американських користувачів.

Очільник мережі сказав, що TikTok вже понад два роки "будує щось на зразок брандмауера", щоб ізолювати захищені дані користувачів США від несанкціонованого доступу ззовні. Суть проєкту в тому, що американські дані зберігаються на американській землі американською компанією під контролем американського персоналу.

Компанія заявила, що витратила понад $1,5 мільярда на зусилля щодо забезпечення безпеки даних під назвою "Проєкт Техас". У ньому зараз працює близько 1500 штатних співробітників. TikTok також уклав контракт з корпорацією Oracle на зберігання користувачів даних у США.

У Конгресі не підтримали мережу, оскільки визнали відповіді Чу про Китай ухильними і висловили стурбованість з приводу влади, яку додаток має над дітьми у США.

Інші конгресмени звинуватили TikTok у просуванні контенту, який заохочує розлади харчової поведінки серед дітей, незаконний продаж наркотиків та сексуальну експлуатацію.

Критики мережі не заспокоїлися, оскільки компанія не оголосила про будь-які нові зусилля щодо захисту конфіденційності.

Наразі незрозуміло, як законодавці діятимуть після слухання і як швидко вони зможуть ухвалити закон, який посилює юридичні повноваження адміністрації Байдена щодо заборони TikTok.

Минулого тижня TikTok заявив, що адміністрація Джо Байдена вимагає від китайських власників продати свої частки або зіткнутися з потенційною забороною. Натомість гендиректор мережі заявив, що побоювання США можна вирішити, перемістивши дані до своїх центрів зберігання до Сполучених Штатів.

Тим часом на цю ідею відреагувало Міністерство торгівлі Китаю і заявило, що примус до продажу TikTok "серйозно підірве довіру інвесторів з усього світу, включаючи Китай, до інвестування в Сполучені Штати", і що Китай виступатиме проти будь-якого продажу.

Тому в Конгресі деякі законодавці використали ці коментарі китайської сторони, аби відкинути твердження TikTok про те, що він відокремлений від Китаю.

У день дебатів у Конгресі зросли акції американських соціальних мереж, які конкурують із TikTok за рекламу. Так, Facebook Meta Platforms Inc закрилася з рівнем, вищим на 2,2%, а Snap Inc (SNAP.N) - на 3,1%.

У п'ятницю, 24 березня, Міністерство закордонних справ Китаю на брифінгу заявило, що воно ніколи не просило TikTok збирати або надавати дані з-за кордону китайському уряду таким чином, щоб це порушувало місцеві закони, і що США передбачають провину TikTok, а також "необґрунтовано пригнічують" компанію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що TikTok встановлює для неповнолітніх користувачів щоденний ліміт користування екранним часом.

У 2022-му TikTok тимчасово призупинив роботу в Росії.