У Росії тимчасово не працюватиме TikTok. Про це повідомили в офіційному твіттер-акаунті компанії.
У повідомленні йдеться, що не працюватимуть функції завантаження нового контенту та прямих трансляцій. Водночас користувачі зможуть листуватися в приватних повідомленнях мережі.
1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority.— TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022
Зупинка роботи TikTok у Росії повʼязана з новим російським "законом про фейки".
Нагадаємо, що російським ЗМІ заборонено називати війною напад на Україну.