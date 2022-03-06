Путін погрожує Україні втратою державності
Путін погрожує Україні втратою державності
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Джонсон оприлюднив план із шести пунктів для порятунку України
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
Опубліковано список російських льотчиків, які обстрілюють українські міста, - ГУР
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
В Ірпені біля Києва окупанти підірвали потяг, який їхав евакуювати людей
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
«Вантаж 200» з України викликає в Росії шок і паніку – Данілов
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Харкові диверсант виставив відео з табличкою "Za Русь". Місцеві його знайшли
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
У Дніпропетровській області поліція за вчора затримала 11 підозрюваних у диверсіях осіб
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
ГоловнаСуспільствоВійна

У Росії тимчасово не працюватиме TikTok

Не працюватимуть функції завантаження нового контенту та прямої трансляції.

У Росії тимчасово не працюватиме TikTok
Фото: EPA/UPG

У Росії тимчасово не працюватиме TikTok. Про це повідомили в офіційному твіттер-акаунті компанії. 

У повідомленні йдеться, що не працюватимуть функції завантаження нового контенту та прямих трансляцій. Водночас користувачі зможуть листуватися в приватних повідомленнях мережі. 

Зупинка роботи TikTok у Росії повʼязана з новим російським "законом про фейки". 

Нагадаємо, що російським ЗМІ заборонено називати війною напад на Україну

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також