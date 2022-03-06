Не працюватимуть функції завантаження нового контенту та прямої трансляції.

У Росії тимчасово не працюватиме TikTok. Про це повідомили в офіційному твіттер-акаунті компанії.

У повідомленні йдеться, що не працюватимуть функції завантаження нового контенту та прямих трансляцій. Водночас користувачі зможуть листуватися в приватних повідомленнях мережі.

1/ TikTok is an outlet for creativity and entertainment that can provide a source of relief and human connection during a time of war when people are facing immense tragedy and isolation. However, the safety of our employees and our users remain our highest priority. — TikTokComms (@TikTokComms) March 6, 2022

Зупинка роботи TikTok у Росії повʼязана з новим російським "законом про фейки".

Нагадаємо, що російським ЗМІ заборонено називати війною напад на Україну.