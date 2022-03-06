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​Від початку російського вторгнення в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71

Омбудсман закликала міжнародні організації звернути увагу на грубе порушення Росією засадничих прав на життя та охорону здоров’я, гарантованих кожній дитині у світі Конвенцією ООН.

​Від початку російського вторгнення в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71
Евакуація дітей (архівне фото)
Фото: Укрзалізниця

Станом на 12 годину 6 березня від початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71 дитина.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, ці дані не є остаточними, оскільки встановити точну інформацію про кількість убитих і поранених жителів Маріуполя Донецької області та Ірпеня на Київщині наразі неможливо.

"Лише за останню добу внаслідок обстрілів російських окупантів у Маріуполі загинув півторарічний хлопчик. У місті Буча на Київщині двоє важко поранених дітей померли через неможливість отримати медичну допомогу. На виїзді з міста Ірпінь Київської області російські війська відкрили вогонь по цивільних громадянах під час їхньої спроби евакуюватися з міста. Щонайменше троє людей загинули, в тому числі двоє дітей, ще одна людина в тяжкому стані через поранення", - наголосила Денісова.

Омбудсман також повідомила, що хлопчик, який народився у Харкові 40 днів тому, помер від пневмонії, на яку захворів під час кількаденного перебування в бомбосховищі. Унаслідок повітряної атаки ворога на місто Біла Церква ракетними ударами пошкоджено 15 приватних будинків, де були літні люди та діти. Кількість жертв наразі невідома.

За даними омбудсмана, в напрямку Гостомель–Буча–Ірпінь в укриттях перебуває до 70 малюків, є поранені. Однак російські війська не допускають до них медиків.

"Збройні сили РФ продовжують грубо порушувати основоположні права дітей – право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для припинення воєнної агресії проти України", – наголосила Денісова.

Перша леді України Олена Зеленська також звернулась до міжнародних організацій та ЗМІ.

"Я мушу про це розповісти. В Україні вже понад 38 загиблих дітей. І через обстріли мирних міст і селищ ця цифра може збільшуватися просто зараз! Коли у РФ кажуть, що не воюють із мирним населенням – покажіть їм ці світлини! Ці обличчя дітей, які ніколи не стануть дорослими. Скільки ще дітей має загинути, щоб російські війська перестали стріляти й погодилися на гуманітарні коридори? Скільки ще мають стекти кров’ю й загинути від голоду, щоб вони перестали нищити цивільний транспорт і пропустили гуманітарії місії?" - написала вона у фейсбуці.

Нагадаємо, вчора військові організували евакуацію 150 вихованців дитбудинків Харкова. Також сьогодні на Запоріжжі евакуювали дітей зі школи-інтернату.

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