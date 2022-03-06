Військова розвідка розповіла, як російським військовим промивають мізки для війни з Україною

Напередодні вторгнення до України російські військові масово отримували різноманітні пропагандистські матеріали. Серед них, так званий «Кодекс чести современного российского офицера», виданий Міністерством оборони Росії для обов’язкового вивчення та використання військовими.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Текст «кодексу» сповнений ненависті, відвертої фашистської пропаганди війни, утвердження розподілу росіян за національною ознакою та примітивних конспірологічних теорій і явно розрахований на вкрай неосвічених людей, констатують у ГУР Міноборони.

Деякі красномовні тези «кодексу»:– Росія та російська армія – це останній рубіж від настання сатанинського «нового світового порядку». Ця теза є прямою відсилкою до новітніх радикальних ксенофобських конспірологічних теорій всесвітньої змови. Які сьогодні є невід’ємною складовою офіційної ідеології держави-агресора.– «російським офіцером може бути не росіянин за походженням». Тобто, російська тоталітарна держава завідомо розділяє власних громадян на етнічних росіян і «не росіян».– «російський офіцер готовий жити та померти без імені». Можливо саме тому у більшості окупантів перед відправленням в Україну вилучають особисті документи.– «вміти визнавати свою неправоту». З огляду на здоровий глузд, саме цей пункт має стати відправною точкою для відмови окупаційними військами виконувати злочинні накази або здаватися в полон.

В «кодексі» також містяться пропагандистські цитати військово-політичного керівництва держави-окупанта – Путіна, Шойгу та інших. Так, міністр оборони Росії Шойгу стверджує, що «Росія існує вже 1152 роки і об неї зламав зуби не один західний імператор». Нагадуємо, що Москву як місто було засновано 1147 року київським князем Юрієм Долгоруким. При тому, вона тривалий час була лише одним з улусів Золотої орди.

«Тобто, на сьогодні російська армія – виключно засіб реалізації агресивних амбіцій влади країни-окупанта, а пропаганда серед російських військових давно відповідає найгіршим тоталітарним зразкам, що засуджені всім цивілізованим світом», – зазначають у ГУР Міноборони.

Нагадаємо, учора Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило cписок військовослужбовців двох підрозділів оперативного об'єднання повітряно-космічних сил РФ, які здійснюють вторгнення в Україну з боку Білорусі.