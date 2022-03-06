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Ірпінь через влучення снаряда відключили від газопостачання

Росія поцілила в газопровід. 

Ірпінь через влучення снаряда відключили від газопостачання
Фото: Національна поліція України

Близько 15 години 6 березня місто Ірпінь Київської області відключили від газопостачання через влучення бойового снаряда в газопровід.

Про це у Telegram повідомив голова Київської ОДА Дмитро Кулеба. 

"Це стало наслідком протиправних дій Росії, яка нехтує правилами ведення війни та масово обстрілює цивільне населення!" – наголосив він.

Мешканці Київщини можуть звернутися по допомогу за номером +380 (44) 363 07 34. 

Нагадаємо, російські війська обстрілюють мирні квартали Ірпеня. Також вони відкривають вогонь по евакуаційних коридорах, якими мешканці міста намагаються вийти чи виїхати. 

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