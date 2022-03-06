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Уряд заборонив штрафувати українців і відключати їм комунальні послуги в разі несплати

Водночас сплата за послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах. 

Уряд заборонив штрафувати українців і відключати їм комунальні послуги в разі несплати

Українці не повинні нести додатковий фінансовий тягар у здійсненні комунальних платежів. Уряд заборонив нарахування і стягнення штрафів або пені та інфляційних нарахувань у разі несвоєчасної чи неповної оплати послуг.

Також заборонено припиняти надання комунпослуг у разі повної або часткової несплати. Про це повідомив міністр регіонального розвитку Олексій Чернишов

"Постанова ухвалена, щоб захистити інтереси людей у період воєнного стану, і стосується всіх комунальних послуг без винятку. Водночас сплата за послуги є великою підтримкою комунальних служб, які працюють зараз у надскладних обставинах і потребують ресурсів", – зазначив він. 

Нагадаємо, з наступного тижня запрацює розширена програма "єПідтримка", яка дозволить усім громадянам, які втратили роботу через війну, отримати по 6500 гривень. Оформити виплату можна через Дію. 

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