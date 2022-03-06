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На Одещині збили ще один ворожий літак

Тип літака уточнюють. 

На Одещині збили ще один ворожий літак
Ілюстративне фото
Фото: EPA\UPG

Над Чорним морем в Одеській області збили черговий ворожий літак.

Про це повідомив у Facebook речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем – "мінус". Дякуємо ЗСУ!" – написав він. 

Тип збитого російського літака уточнюють.

Нагадаємо, станом на ранок 6 березня Російська Федерація у війні проти України втратила не менш ніж 44 літаки і 48 гелікоптерів, а також понад 11 000 окупантів. 

Учора сили протиповітряної оборони збили в районі Одеси два російські винищувачі. Російських пілотів взяли в полон. 

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