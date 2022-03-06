На Одещині збили ще один ворожий літак

Над Чорним морем в Одеській області збили черговий ворожий літак.
Про це повідомив у Facebook речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одеса. Ворожий літак над Чорним морем – "мінус". Дякуємо ЗСУ!" – написав він.
Тип збитого російського літака уточнюють.
Нагадаємо, станом на ранок 6 березня Російська Федерація у війні проти України втратила не менш ніж 44 літаки і 48 гелікоптерів, а також понад 11 000 окупантів.
Учора сили протиповітряної оборони збили в районі Одеси два російські винищувачі. Російських пілотів взяли в полон.