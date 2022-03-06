Генштаб: увесь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 березня орієнтовно склали:
- особового складу – понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 одиниць,
- ББМ ‒ 985 одиниць,
- артилерійських систем – 109 одиниць,
- РСЗВ – 50 одиниць,
- засоби ППО – 21 одиниць,
- літаків – 44 одиниць,
- гелікоптерів – 48 одиниць,
- автомобільної техніки – 447,
- легкі швидкісні катери – 2 одиниць,
- цистерн з ППМ – 60 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 одиниць.
Дані уточнюють. Підрахунок ускладнює висока інтенсивність бойових дій. Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника, зазначають у Генеральному штабі української армії.
"Ворог, незважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «руского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників", – сказано в повідомленні.
Тільки вчора до центральної міської лікарні Брянки Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з Попаснянського напрямку. Усі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук тощо. Через те, що в лікарні нема вільних місць, окупантів із незначними ушкодженнями (контузії, легкі поранення) навіть не приймають до медичного закладу.
"Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для ведення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", – сказано в повідомленні.