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Найбільших руйнувань від ворожих обстрілів за суботу зазнали Чернігів, Харків, Житомирщина і Київщина

5 березня підрозділи ДСНС здійснили 422 виїзди. 

Найбільших руйнувань від ворожих обстрілів за суботу зазнали Чернігів, Харків, Житомирщина і Київщина
Наслідки обстрілів у Харкові
Фото: ХОДА

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій за минулу добу зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Про це йдеться у зведенні ДСНС станом на 8:30 6 березня.

"Протягом доби підрозділами ДСНС здійснено 422 виїзди, у тому числі 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 64 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 63 залучення, знешкоджено 605 ВНП", – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, у тому числі близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб. Піротехніки ДСНС здійснили 545 залучень, знешкоджено 1 329 ВНП.

Нагадаємо, уночі 6 березня ворог здійснив кілька авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі на Житомирщині. Унаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків. Є потерпілі.

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