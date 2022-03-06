Найбільших руйнувань від ворожих обстрілів за суботу зазнали Чернігів, Харків, Житомирщина і Київщина

Найбільш масштабних наслідків ведення бойових дій за минулу добу зазнали об’єкти цивільної інфраструктури в Чернігові, Харкові, Бучанському районі Київської області та Коростенському районі Житомирської області.

Про це йдеться у зведенні ДСНС станом на 8:30 6 березня.

"Протягом доби підрозділами ДСНС здійснено 422 виїзди, у тому числі 198 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 64 особи. Піротехніками ДСНС здійснено 63 залучення, знешкоджено 605 ВНП", – йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Росії проти України підрозділи ДСНС здійснили понад 6 600 виїздів, у тому числі близько 2 200 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури, врятовано 280 осіб. Піротехніки ДСНС здійснили 545 залучень, знешкоджено 1 329 ВНП.

Нагадаємо, уночі 6 березня ворог здійснив кілька авіаударів по житлових забудовах у містах Коростені та Овручі на Житомирщині. Унаслідок обстрілів зруйновано кілька десятків приватних будинків. Є потерпілі.