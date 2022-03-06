Ізраїль відкриє польовий госпіталь в Україні

Наступного тижня Ізраїль відправить в Україну медичну делегацію, яка відкриє польовий госпіталь у рамках гуманітарної допомоги українському народу. За деякими джерелами, медичний заклад розгорнуть неподалік Львова.

Про це з посиланням на міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю повідомило ізраїльське видання "Детали".

Польовий госпіталь керуватиметься Медичним центром "Шиба", лікарняною касою "Клаліт" та медичним персоналом інших лікарень. Госпіталь включатиме відділення для дітей та дорослих, приймальне відділення, пологовий будинок та відділення швидкої допомоги. Там також використовуватимуться передові технології дистанційної медицини.

"Ми виконуємо свій моральний обовʼязок, збільшуючи гуманітарну допомогу українському народу, і ми продовжимо робити все необхідне для порятунку життів громадян, чий світ було зруйновано за одну мить. Я дякую медичним співробітникам з усієї країни, які вкотре демонструють мужність та самовідданість", – сказав міністр охорони здоровʼя Ніцан Горовиць.

Як повідомляли, 2 березня президент Зеленський провів розмову з прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом "щодо російської агресії". Подробиць цієї розмови Зеленський не розголошував.

Того ж дня Беннет повідомив, що Ізраїль відправив в Україну багато гуманітарної допомоги і готовий збільшити її обсяг.