Росія продовжує бомбардувати Охтирку, - губернатор Сумщини

Російська авіація продовжує (ми навіть збилися з підрахунків ударів) бомбардувати інфраструктурні та критично важливі об’єкти району. Про це повідомляє голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Росіяни зруйнували ТЕЦ. Загинули 5 мирних працівників. У місті відсутнє опалення. Частково немає в будинках води і електроенергії. Та що там казати, самої Охтирки вже частково немає!" - написав губернатор.

Він також повідомив, що 5 березня російська авіація знищила продуктову базу міста, склад будівельних матеріалів, автостоянку. Обстріляний житловий сектор. Інформація про кількості жертв уточнюється.

Живицький також додав, що ворожа артилерія обстрілювала весь день мирне селище Велика Писарівка. Пошкоджені будинки та електромережі, в селі немає світла.

Єдине місто Сумщини, яке окупували ворожі російські війська - Тростянець. "За інформацією голови громади, кількість ворожої техніки, що йде через Тростянець, значно зменшується. Місто намагаються повернути до життя, - пише Живицький. - За інформацією від місцевих мешканців, води немає зовсім, опалення немає по всьому місту, електроенергії також немає. Проблеми зі зв'язком. У приватних будинках теж немає тепла, оскільки все на насосах, а насоси від електрики. Їжі в магазинах немає, усе вигребли російські окупанти. Деяких ліків в аптеках теж немає. Хліб у Тростянці випікає фермер, його безкоштовно розвозять по хатах".