"Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо", - прокурор Нюрнберзького трибуналу

"Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич".

Ветеран правосуддя, 101-річний Бенджамін Ференц, який був прокурором на Нюрнберзькому процесі над нацистами, вважає, що російський президент Володимир Путін має бути засуджений за злочини проти людства, які скоюють російські війська в Україні. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Mirror.

«Злочини, які зараз вчиняє Росія проти України, є ганьбою для людського суспільства, винні мають бути притягнуті до відповідальності за агресію, злочини проти людства та вбивства», - сказав Ференц.

Він упевнений, що Путін може бути ув'язнений, як свого часу засуджений за геноцид лідер боснійських сербів Радован Караджич.

«Це (ув’язнення Путіна. - Ред.) дуже реалістичне. Усе, що потрібно, - рішучість зробити це, адже вони (російські політики. - Ред.) не живуть на Місяці. Я хочу бачити Путіна за ґратами, це можливо», - додав Ференц.

Він також зазначив, що на Заході сподівалися, що Нюрнберзький прецедент стримуватиме людей, але, вочевидь, він не був настільки ефективним, як сподівалися.

Нюрнберзький процес — міжнародний судовий процес над колишніми керівниками гітлерівської Німеччини. Проходив у Нюрнберзі з 20 листопада 1945 до 1 жовтня 1946 у Міжнародному військовому трибуналі.