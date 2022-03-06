Японія заявила, що готова приймати українських біженців

На цьому тижні Японія оголосила про те, що готова прийняти біженців з України та відправити до Києва бронежилети.

Про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що це "безпрецедентні заходи, як для країни, яка не дуже приймає біженців і забороняє експорт зброї через своє воєнне минуле".

Рішення були прийняті без тиску ззовні і мають на меті підкреслити, що Японія не буде миритись з поведінкою Москви, цитує видання кількох японських чиновників. Усередині країни посилилась розмова про оборонні та безпекові стратегії, яка почалась через стосунки з Китаєм. Також Японія збільшила бюджет на оборону — цьому теж передувала довга і суперечлива дискусія.

"Це велике відкриття, що і ООН, і дипломатія, і економічні санкції обмежені у своїй дії, — говорить в коментарі газеті Акіхіза Шиозакі, член правлячої ліберально-демократичної партії, який адвокатував рішення стосовно біженців. — Йдеться не про розширення меж того, що Японія може зробити, а про заглиблення у деталі того, чого ми раніше не помічали. Якщо враховувати майбутні ймовірні кризи у Східній Азії, включаючи ситуацію у Тайвані, важливо бути готовими відповідати на ситуації з біженцями, навіть у мирний час".

Нагадаємо, раніше Японія запровадила санкції проти 49 російських компаній, організацій та інститутів через війну Росії в Україні. Окрім організацій, під японські санкції потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.