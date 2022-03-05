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Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
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Іноземці забронювали через Airbnb за 48 годин житла в Україні на $1,9 млн, щоб допомогти українцям

Сервіс також надає безкоштовний пошук житла українським біженцям.

Люди з усього світу бронюють житло в охоплених війною містах України через сервіс Airbnb, щоб допомогти українцям. Про це у твіттері повідомив один із засновників сервісу Браян Ческі.

За словами Ческі, за 48 годин житла заброньовано на $1,9 млн.

Нагадаємо, американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі. Також сервіс, за словами Ческі, запропонує безкоштовне тимчасове житло для 100 тисяч українців, які покинули свої будинки з початку російського вторгнення.

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