Іноземці забронювали через Airbnb за 48 годин житла в Україні на $1,9 млн, щоб допомогти українцям

Люди з усього світу бронюють житло в охоплених війною містах України через сервіс Airbnb, щоб допомогти українцям. Про це у твіттері повідомив один із засновників сервісу Браян Ческі.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That's $1.9M going to Hosts in need



Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo — Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022

За словами Ческі, за 48 годин житла заброньовано на $1,9 млн.

Нагадаємо, американський сервіс оренди житла Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі. Також сервіс, за словами Ческі, запропонує безкоштовне тимчасове житло для 100 тисяч українців, які покинули свої будинки з початку російського вторгнення.