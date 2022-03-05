Єврейські організації Нью-Йорка збирають мільйони на підтримку України

Приблизно трьохсоттисячна громада єврейських іммігрантів з колишнього Радянського Союзу, більшість з яких – вихідці з України, активно включилася у збір коштів на гуманітарні потреби України, яка потерпає від російської агресії.

Про це пише The New York Times. «Чимало американських євреїв мають родинні зв’язки з Україною або духовні зв’язки з країною як батьківщиною хасидського іудаїзму, – пише видання. – Ці зв’язки та лідерство пана Зеленського викликали в частини американських євреїв почуття солідарності з Україною, країною, з якої виїхали багато їхніх предків».

Рабин Лабіш Бекер, виконавчий директор Agudath Israel of America, головної організації ультраортодоксальних єврейських груп, зібрав понад два мільйони доларів для України після російського вторгнення. Він сказав, що поява президента Володимира Зеленського, який є євреєм, як «українського національного героя» стала «джерелом гордості для людей» на тлі похмурих новин про війну.

«Ми відчуваємо: «Ми всі українці», – зазначив він.

Рабин Мотті Селігсон, речник Хабаду, однієї з найбільших хасидських спільнот у світі, заявив, що вона витратила 12 мільйонів доларів на допомогу Україні з початку війни.

Великі єврейські організації – включаючи Всесвітню спілку прогресивного іудаїзму, Agudath Israel of America та Ортодоксальну спілку – зібрали приблизно три мільйони доларів за тиждень з початку війни. Мільйони пожертв також зібрано через онлайн-платформи, такі як Chesed Fund.

Більшість євреїв з колишнього Радянського Союзу виступають проти російського вторгнення, незалежно від їхнього походження, сказав The New York Times Семюель Клігер, директор з питань Росії та Євразії Американського єврейського комітету.

За його словами, відколи у 2014 році почався конфлікт Росії з Україною змінилося сприйняття себе в багатьох єврейських іммігрантів.

«Люди почали відчувати, що вони мають особливу українську ідентичність на додачу до єврейської, тому почали говорити, що вони українські євреї, – сказав пан Клігер. – Вони не хотіли, щоб хтось більше називав їх російськими євреями. Раніше людям було байдуже».