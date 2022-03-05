PayPal припиняє роботу в Росії

Також компанія допомогла зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують Україну.

Платіжна компанія PayPal Holdings Inc приєдналася до низки фінансових і технологічних компаній і припинила роботу в Росії. Про це повідомляє Reuters.

"За нинішніх обставин ми припиняємо послуги PayPal у Росії", - заявив президент і виконавчий директор Ден Шульман.

Він додав, що компанія "підтримує міжнародне співтовариство в засудженні насильницької військової агресії Росії в Україні".

Представник компанії додав, що PayPal підтримуватиме зняття коштів "протягом певного періоду, забезпечуючи розподіл залишків на рахунку відповідно до чинних законів і правил".

Також повідомляють про те, що з початку війни компанія PayPal допомогла зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують Україну.

Нагадаємо, вчора про припинення роботи в Росії заявила і компанія Microsoft.