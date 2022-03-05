Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Українські захисники вибили російських окупантів з Гостомеля
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
Для відновлення наступу в напрямку Києва окупанти вводять в операцію резерви, – Генштаб
В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом
В Енергодарі пролунав сильний вибух, – Енергоатом
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Геращенко опублікував перший список російських військових, які потрапили в полон
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Російські війська обстріляли Запорізьку АЕС. Влучили в енергоблок. Пожежу вдалось ліквідувати (оновлюється, пряма трансляція)
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Запорізька АЕС під контролем України, однак окупанти контролюють периметр станції
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
Противник має втрати на всіх напрямках, демотивовані окупанти здаються в полон та кидають техніку, – Генштаб
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
У Київській області, в Одесі та на Волині повітряна тривога (оновлено)
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
Генштаб ЗСУ озвучив п'ять змін у тактиці ворога
ГоловнаСуспільствоВійна

У Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії

У Джанкої, Феодосії та Сімферополі лікарні припиняють приймати пацієнтів, окрім поранених солдатів.

У Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії
Навчання окупантів у Криму
Фото: Міноборони РФ

На півночі Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії для солдатів. Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим. 

"Людей примушують збирати гуманітарну допомогу та їжу російським солдатам, розгорнуто пункти прийму в Джанкої, Алушті, Сімферополі. По Криму їздять мобільні пункти для збору крові, кримчан агітують активно ставати донорами", - повідомляють у відомстві. 

Крім того, у Представництві кажуть, що у Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих і перемикаються на прийом поранених російських солдатів. Також по всій території триває мобілізація, а строковиків примушують підписувати контакти для служби в російській армії. У Представництво надходять звернення про те, що до війни насильницьки мобілізують кримських татар. 

Нагадаємо, що Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян – мешканців окупованих Росією територій і пояснив їм, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України. 

Правозахисники закликають саботувати службу у військах агресора:

  • Особисто уникайте отримання повісток і дзвінків з окупаційних “військкоматів”;
  • Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання;
  • Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;
  • Якщо з вами все ж таки вийшли на зв’язок, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут.

Якщо окупанти все ж таки вас "мобілізували":

  • Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви - громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає документів, які це підтверджують, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живим.
  • Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте в мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також