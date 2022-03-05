У Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії

На півночі Криму російські військові розгорнули мобільні госпіталі та крематорії для солдатів. Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.
"Людей примушують збирати гуманітарну допомогу та їжу російським солдатам, розгорнуто пункти прийму в Джанкої, Алушті, Сімферополі. По Криму їздять мобільні пункти для збору крові, кримчан агітують активно ставати донорами", - повідомляють у відомстві.
Крім того, у Представництві кажуть, що у Джанкої, Сімферополі та Феодосії лікарні припиняють приймати хворих і перемикаються на прийом поранених російських солдатів. Також по всій території триває мобілізація, а строковиків примушують підписувати контакти для служби в російській армії. У Представництво надходять звернення про те, що до війни насильницьки мобілізують кримських татар.
Нагадаємо, що Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян – мешканців окупованих Росією територій і пояснив їм, що робити, якщо російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України.
Правозахисники закликають саботувати службу у військах агресора:
- Особисто уникайте отримання повісток і дзвінків з окупаційних “військкоматів”;
- Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання;
- Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;
- Якщо з вами все ж таки вийшли на зв’язок, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут.
Якщо окупанти все ж таки вас "мобілізували":
- Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви - громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає документів, які це підтверджують, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живим.
- Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте в мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.