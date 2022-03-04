​Правозахисники пояснили, що робити жителям Криму та ОРДЛО, якщо їх "мобілізували" російські окупанти

"За першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви - громадянин України".

Центр прав людини ZMINA звернувся до громадян, мешканців окупованих Росією територій, і пояснив їм, що робити у випадку, коли російські військові намагатимуться "мобілізувати" їх на війну проти України.

Про це повідомляє пресслужба Центру.

Правозахисники наголосили, що всі мешканці тимчасово окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей за законодавством України - громадяни України (навіть якщо ви змушені були взяти незаконний паспорт РФ).

"Якщо вас змусили вступити до лав збройних сил РФ або афілійованих з ними незаконних збройних формувань, ви розглядатиметеся Україною як жертви воєнних злочинів Росії. Винні за ці дії понесуть кримінальну відповідальність за статтею 438 КК України (10-15 років позбавлення волі) у судах України або у Міжнародному кримінальному суді за порушення за статтею 8-2(b) xv Римського статуту", - пояснили в Центрі.

Правозахисники закликають саботувати службу у військах агресора:

Особисто уникайте отримання повісток та дзвінків з окупаційних “військкоматів”;

Змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання;

Тимчасово змініть місце проживання та не повідомляйте про нього будь-яким способом;

Якщо з вами все ж таки вийшли на зв’язок, не відмовляйтеся прямо від виконання “військового обов’язку”, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. Список причин тут.

Якщо окупанти все ж таки вас "мобілізували":

Щойно ви потрапите на підконтрольну територію України (зіштовхнетеся з українською армією), за першої ж нагоди здавайтеся в полон і повідомляйте, що ви - громадянин України з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає документів, які це підтверджують, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живими.

з території Криму, Донецької та Луганської областей (навіть якщо у вас при собі немає документів, які це підтверджують, ми встановимо це). Тоді ви залишитеся для України лише жертвами військового злочину та зможете пізніше безпечно повернутися додому живими. Не виконуйте незаконних наказів, не стріляйте у мирне населення та цивільні об’єкти. Якщо ви це зробите, такі дії будуть кваліфіковані як злочини без термінів давності і рано чи пізно вам доведеться відповісти перед судом.

"Якщо ж ви добровільно приєднуєтеся до збройних сил РФ і берете участь у війні з Україною, таку участь розглядатимуть як злочин за національним законодавством України - до 15 років позбавлення волі. Якщо ви займаєте командну посаду, будьте готові відповідати у Міжнародному кримінальному суді (Гааґа)", - наголосили правозахисники.

Центр прав людини ZMINA просить розповсюдити цю пам’ятку серед громадян України на окупованих територіях.

Якщо вам відомо про факти примусового призову в тимчасово окупованому Криму Представництво президента України АРК просить надсилати цю інформацію у приватні повідомлення його фейсбук-сторінки або на електронну адресу: press.mpuinarcrimea@gmail.com.

Нагадаємо, раніше командувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що російське військове керівництво провело мобілізацію в ОРДЛО і формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Днями захисники України взяли в полон групу представників збройних формувань РФ, які виявилися мобілізованими мешканцями окупованого Донбасу, серед них - слюсарі, вчителі та соцпрацівники.