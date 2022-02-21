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Бойовики поширили фейк про нібито мобілізацію працівників Донецької ОДА

В адміністрації інформацію окупантів спростували.

Бойовики поширили фейк про нібито мобілізацію працівників Донецької ОДА
Фото: EPA/UPG

Окупанти ОРДЛО поширили фейк про нібито мобілізацію працівників Донецької облдержадміністрації. 

Про це повідомили в пресслужбі Донецької ОДА.

"Інформація стосовно нібито мобілізації працівників Донецької облдержадміністрації, яка активно шириться інтернетом, є фейком", - наголосили в ОДА.

Окупанти поширили також фотокопію документа, яким начебто підтверджується факт мобілізації.

Голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко зазначив, що "цей так званий документ - фейк від першої до останньої букви".

У пресслужбі ОДА пояснили - справжній документ облдержадміністрації з таким номером містить зовсім іншу інформацію.

"Крім того, уважний читач помітить невідповідність у назвах департаментів та посад, а також у назві "Донецького обласного військового комісаріату" - з минулого року він переформатований у структуру із зовсім іншою назвою", - зазначили в пресслужбі установи.

Нагадаємо, російські ЗМІ минулого тижня поширили фейк про "хімічну атаку" на "Стиролі". Про цей кейс українська розвідка попереджала ще місяць тому.

19 лютого в оприлюдненому звіті ОБСЄ зʼявилась неправдива інформація щодо заборони доступу для працівників спеціальної моніторингової місії до обстріляного в Станиці Луганській садочку. Цю інформацію спростувала віцепремʼєрка-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Вона повʼязала інцидент зі звітом СММ із тим, що з неї вийшло багато країн-партнерів України, натомість залишилися представники РФ.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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