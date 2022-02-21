Російські найманці 54 рази порушили режим тиші, четверо українських бійців поранено, - Штаб ООС

Також зафіксували політ ворожого безпілотника, який перетнув лінію зіткнення.

Станом на 17.00 21 лютого збройні формування РФ здійснили 54 порушення режиму припинення вогню на Донбасі. 45 з них були вчинені із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили в пресцентрі ООС.

Окупанти обстріляли понад три десятки українських населених пунктів. Деякі з них зазнали по декілька обстрілів:двічі вдарили по Талаківці, Красногорівці, Кам'янці, Новомихайлівці, Лопаскиному, Гнутовому, Луганському, Зайцевому, Гранітному, тричі - по Лебединському, 4 рази - по Пісках, 5 разів - по Водяному і Щасті.

"Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення", - повідомили в пресцентрі ООС.

Внаслідок обстрілів четверо українських бійців отримали осколкові поранення. Вони перебувають на лікуванні, стан їхнього здоров'я - різної важкості.

Нагадаємо, окупанти впродовж минулої доби, 20 лютого, 80 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, 72 з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості.