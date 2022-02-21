Через незаконну депортацію мешканців ОРДЛО відкрили кримінальні провадження, - ГПУ

Луганська та Донецька обласні прокуратури відкрили кримінальні провадження за фактами незаконної депортації та примусової мобілізації мешканців тимчасово окупованих територій на сході України.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Дії бойовиків кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, ватажки "ЛНР" та "ДНР" окупаційної адміністрації Російської Федерації здійснюють незаконне переміщення українських громадян, які мешкають на тимчасово окупованих територіях та є цивільними особами з точки зору міжнародного гуманітарного права. Такі дії можуть проводитися лише для забезпечення безпеки населення або у разі вагомих причин військового характеру. Наразі жодних підстав для цього немає", - повідомили в ГПУ.

Ці дії Генпрокуратура вважає такими, що загрожують життю і здоров'ю мирного населення.

"Вони суперечать ст. 49 Женевської конвенції про захист жертв війни від 1949 року та ст. 85 Додаткового протоколу 1 до Женевських конвенцій, Гаазької конвенції про закони та звичаї війни на суходолі, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Загальної декларації про права людини, Конвенції про права дитини, Європейської конвенції про здійснення прав дітей та Закону України "Про охорону дитинства" та ведуть до порушення конституційних прав і свобод громадян України", - заявили в Офісі Генпрокурора.

В ГПУ повідомили, що окупаційна влада ОРДЛО примушує мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік та приймати присягу на вірність окупаційній адміністрації.

"Це є порушенням ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, що прямо забороняє окупаційній державі примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах", - наголосили в ГПУ.

Ведуть досудове розслідування слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються обставини події та особи, причетні до вчинення злочину.

Нагадаємо, 18 лютого окупанти ввімкнули в Донецьку систему цивільної оборони, а в соцмережах почали поширювати повідомлення про евакуацію мешканців до РФ.

19 лютого окупаційні адміністрації оголосили загальну мобілізацію в ОРДЛО; чоловікам віком від 18 до 55 років заборонили виїжджати за межі тимчасово окупованої території Луганщини.

Того ж дня у Ростовській області РФ оголосили надзвичайну ситуацію через "евакуацію" з ОРДЛО. Опісля про надзвичайну ситуацію через прибуття "евакуйованих" з Донбасу оголосила Воронезька область.