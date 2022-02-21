​"Що Росія зробила поганого Україні?" - голова Ради Федерації РФ Матвієнко

Голова Ради Федерації Росії Валентина Матвієнко закликала Путіна визнати бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Російська політикиня, яка народилася у Шепетівці на Хмельниччині, проте 2014 року підтримала окупацію РФ Криму, заявила, що час для цього настав.

Ситуацію в Україні протягом останніх семи років вона назвала "гуманітарною катастрофою", "реальним геноцидом, обстріли, безробіття блокада, невиплата пенсій і допомог.

Росія весь цей час "послідовно на всіх рівнях" виступала за політичне і дипломатичне "вирішення внутрішньоукраїнського конфлікту". Але її ніхто не чув, відбувалася імітація виконання Мінських угод.

Засідання ТКГ вона назвала "беззмістовними і бєсполезними". РФ стало зрозуміло, що "київський маріонетковий режим не тільки не може, а й не хоче нічого вирішити".

Вона закинула Сполученим Штатам небажання, аби конфлікт в Україні було припинено.

"Цей конфлікт потрібен Україні, щоб якось виправдати деградуючу економічну та соціальну ситуацію, списуючи все на нібито війну. Цей конфлікт потрібен Заходу як антиросійський проєкт, де Україна просто як розмінна монета, не думає про свої національні інтереси, а як би догодити своїм господарям. Саме тому Мінські угоди не реалізуються».

Вона вважає, що вимоги сепаратистів були цілком законними і зрозумілими, бо вони хотіли економічної автономії, бо «втомилися годувати Київ» і права «говорити рідною російською мовою».

"Розумієте, для України Донбас – це територія, а для Росії, для нас це громадяни, люди", – заявила Матвієнко.

"Ну скільки ще можна вмовляти? Скільки ще можна пояснювати? Врешті потрібно ухвалювати рішення. У нас було достатньо аргументів примусити Україну піти мирним дипломатичним шляхом. Очевидно, що це не входить у їхні плани, вони цього робити не хочуть і не будуть", – наголосила голова Ради Федерації.

Вона назвала українців, які прийдуть до влади на Донбасі, бандерівцями, і в їхні руки потрапить зброя, яку Захід поставив Україні.

"За тридцять років існування як окремі держави, ну от що Росія зробила поганого Україні?" – емоційно звернулася Матвієнко до Путіна.

РФ нібито не втручалася у вибори, "майже безплатно постачала газ" Україні тощо. А втрутитися РФ повинна була, окупувавши Крим і частину Донбасу, через "ешелони бандерівців", які рухалися на схід.