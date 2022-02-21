Молдова виплатила "Газпрому" половину коштів за використаний у лютому газ

Голова правління "Молдовагаз" Вадим Чебан у своєму Telegram-каналі повідомив, що компанія розрахувалася з "Газпромом" за першу половину лютого.

"Сьогодні АТ "Молдовагаз" перерахувало ПАТ "Газпром" 9,25 мільйона доларів США. Таким чином, за тиждень компанія повністю сплатила постачання природного газу в першій половині лютого 2022 року на загальну суму 51,1 мільйона доларів", - написав Чебан.

Нагадаємо, 17 лютого в Кишиневі заявили про ризик розриву контракту з "Газпромом". Через заборгованість молдавської компанії (а це 709 млн. дол.) у вересні 2021 року "Молдовагаз" не змогла укласти новий договір на поставку газу. У жовтні контракт таки продовжили, а Кишинів зобов'язали погасити борг за минулі роки і провести незалежний аудит боргу.

"Газпром" надіслав свої пропозиції щодо умов проведення аудиту молдовській компанії, та керівництво Молдови заявило, що хоче провести поглиблений аудит, а не бухгалтерський аналіз. Віце-прем'єр Молдови Андрій Спину повідомив, що "існує ризик, що через це "Газпром" може розірвати чинний контракт".

21 січня цього року пресслужба "Молдовагазу" повідомила, що компанія розрахувалася з "Газпромом" за січень у повному обсязі. Сума переказу склала 34,375 млн доларів США.