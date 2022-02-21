Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї і хоче нових гарантій безпеки

"Я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильних та ефективних гарантій безпеки для України".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає помилкою відмову України від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки Будапештського меморандуму. Деякі країни мають старанно працювати над гарантіями безпеки для України.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS News, предає LIGA.net.

Ведуча зазначила, що Україна мала третій ядерний потенціал у світі після розпаду СРСР і запитала у Кулеби – чи він вважає, що це була помилка. Глава МЗС відповів ствердно.

Кулеба наголосив, що яких би помилок не було допущено у минулому – нинішнє життя дає чудові можливості ці помилки виправити.

"З огляду на той факт, що ми відмовилися від нашого ядерного арсеналу, враховуючи той факт, що гарантії безпеки, які нам були дані, не спрацювали, я думаю, що деякі країни повинні відчувати відповідальність за це. І старанно працювати над пошуком правильних та ефективних гарантій безпеки для України", – сказав голова МЗС.

Нагадаємо, Будапештський меморандум було підписано у 1994 році. Україна відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія, Великобританія та США стали гарантами незалежності та територіальної цілісності України.

Президент Україн Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з безпеки зявив про термінове скликання консультацій з країнами-підписантами Будапештського меморандуму. При цьому він наголосив: якщо ці держави знову не зможуть гарантувати Україні територіальну цілісність і недоторканність кордонів, про що і йдеться в документі, то Україна вважатиме Будапешт щонайменше сумнівним з погляду пакетних рішень.

Також українська сторона, як повідомив глава держави у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції, ініціює засідання постійних членів Ради Безпеки ООН за участю Німеччини та Туреччини задля вироблення безпекових гарантій Україні. Отже, Київ починає свою гру – на противагу російській. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Зеленський дістає Будапештський меморандум".