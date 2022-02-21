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Боррель пообіцяв рішучу відповідь ЄС на визнання Росією "ЛДНР"

Він назвав дії Москви грубим порушенням міжнародного права. 

Боррель пообіцяв рішучу відповідь ЄС на визнання Росією "ЛДНР"
Жозеп Боррель
Фото: ЕРА/UPG

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав визнання Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" грубим порушенням міжнародного права. Він також пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви.

Про це він повідомив у Twitter.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

У Вашингтоні вже анонсували додаткові санкції, пов'язані з визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей. Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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