Боррель пообіцяв рішучу відповідь ЄС на визнання Росією "ЛДНР"

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав визнання Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей незалежними "республіками" грубим порушенням міжнародного права. Він також пообіцяв, що ЄС надасть рішучу відповідь на дії Москви.

Про це він повідомив у Twitter.

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є грубим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю в знак солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 21, 2022

Раніше сьогодні президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР", які є тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей. Він звернувся до Федеральних зборів із завданням ратифікувати це.

У Вашингтоні вже анонсували додаткові санкції, пов'язані з визнанням Росією окупованих нею територій Донецької та Луганської областей. Сполучені Штати також заборонять торгівлю та інвестиції у ці регіони.