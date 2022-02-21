Телеканал "Росія-24" анонсував звернення Путіна до росіян "найближчим часом"

Тему звернення не назвали, однак ймовірно йдеться про визнання "ЛДНР".

Пропагандистський телеканал "Росія-24" анонсував "найближчим часом звернення Володимира Путіна". Тему звернення не названо.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Ймовірно, звернення президента РФ стосуватиметься визнання терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами, що стане фактичним приводом для вторгнення в Україну.

Раніше сьогодні провладні російські канали транслювали засідання Ради національної безпеки РФ. Скликане Путіним засідання анонсувалося як обговорення ситуації на Донбасі. Насправді ж фактично всі присутні на ньому російські високопосадовці висловилися за визнання терористів.

Сьогодні ж ватажки терористичних угруповань "ДНР" та "ЛНР" попросили Путіна визнати незалежність "республік".

Згодом з’явилася інформація, що засідання Радбезу, яке транслювалося в прямому ефірі, могли записати заздалегідь. ЗМІ звернули увагу на те, що, зокрема, годинник міністра оборони РФ Сергія Шойгу показував час, який відрізнявся від реального на 5 годин.

За підсумками Радбезу РФ Путін заявив, що рішення з цього питання буде ухвалено ще сьогодні. Раніше питання ОРДЛО обидві палати російської Держдуми планували розглянути 22 лютого. Так само було у 2008 році, коли РФ офіційно вводила війська в Грузію.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що визнання російською Державною думою "незалежності" нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР" фактично порушить територіальну цілісність України та означатиме привід для вторгнення.

Нагадаємо, із 17 лютого підтримувані РФ бойовики постійно обстрілюють позиції ЗСУ, контрольно-пропускні пункти та мирні прифронтові міста і села. Через їхні обстріли зупинено роботу ТЕС у Щасті, припинено подачу електроенергії. Людей із "ДНР" і "ЛНР" "евакуюють" у Росію начебто через обстріли з боку української армії.