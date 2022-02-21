Україна ініціювала негайні консультації в Радбезі ООН щодо безпекових гарантій згідно з Будапештським меморандумом

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до держав-членів Ради безпеки ООН з проханням негайно обговорити питання деескалації та гарантування безпеки України, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму.

Про це глава українського МЗС повідомив у твіттері.

"Згідно з ініціативою президента Володимира Зеленського я офіційно звернувся до держав-членів РБ ООН із проханням негайно провести консультації відповідно до статті 6 Будапештського меморандуму для обговорення невідкладних дій, спрямованих на деескалацію, а також практичних кроків із гарантування безпеки України", – заявив Дмитро Кулеба.

Нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 1994 року. У 2014 році Росія - одна з країн-підписантів меморандуму - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. Росія заявляла, що дотримується Будапештського меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Зокрема, Україна почала отримувати летальну озброєння тільки після втрати значної частини своєї території.

Другий президент України Леонід Кучма у 2018 році назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності.