Порошенко: Україна має наполягати на миротворчій місії ООН на Донбасі

Експрезидент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу на погоджувальній раді наголосив на необхідності запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі. Він закликав владу ініціювати це питання для розгляду на безпековому саміті і повідомив, що передасть свої напрацювання.

«Саміт України і США, наших союзників з одного боку, Росії з іншого боку, про який ми почули вчора, безумовно це важлива подія. Яка, по-перше, залишає нам надію на дипломатичне врегулювання російської загрози, чого прагнуть всі українці і весь світ. З іншого боку дає нам певний час для того, щоб ми краще підготувалися до будь-якого сценарію. І стосовно саміту – я не хочу оприлюднювати, але я передам Зеленському наші розгорнуті пропозиції», – повідомив Порошенко.

«Перше, що нам зробити для того, щоб зняти напругу – це поставити на цьому саміті питання про направлення на окуповану частину Донбасу «блакитних шоломів» ООН», – наголошує Порошенко.

«В цьому сенсі дуже обнадійливою є заява китайського міністра закордонних справ в Мюнхені про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Постійний член Радбезу водночас є підписантом Будапештського меморандуму», – нагадав п’ятий президент.

«Ми глибоко свого часу пропрацювали питання про миротворців. Я наголошую на підтримці цього Сполученими Штатами, Францією та Німеччиною. Ми отримали запевнення, що Китай точно не скористається правом вето. І Росія має бути поставлена в умови, коли в неї не буде іншого виходу, як проголосувати за цю позицію», – вважає лідер партії.

«Те ж саме стосується і повернення до Дорожньої карти Мінських домовленостей, яка передбачає принцип «security first» – по-перше безпека. Є російський наратив з так званою «формулою Штайнмаєра» і викривленням, яке точно сприяє втраті частини суверенітету України. Ні в якому разі ми не можемо піти на умови Росії і дати себе обдурити», – вважає Петро Порошенко.

«Є чітко встановлений пріоритет: система безпеки в Європі може триматися лише на старій, перевіреній часом основі – НАТО з включенням до блоку України. Це краще за будь-яку ядерну зброю», – наголосив Порошенко.