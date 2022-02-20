Нарешті влада визнала реальність, – Порошенко про заяви Зеленського в Мюнхені

Пʼятий президент, народний депутат партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вкотре закликав союзників надати Україні оборонну зброю і ввести на Донбас миротворців ООН.

Про це він сказав журналістам на Алеї Героїв Небесної Сотні, де сьогодні вшановують пам’ять загиблих на Майдані, повідомили в пресслужбі "ЄС".

"Дуже важливо, що в Мюнхені я почув слова Зеленського, добрі слова. Вони значать лише одне: після 4 місяців неприйняття нашої позиції, позиції світових партнерів, іноземних журналістів про те, що загроза російського вторгнення зростає, нарешті вони відкинули рецепт фільму «Не дивися вгору», подивилися і побачили зло, що наближається", – вважає Порошенко.

Він додав, що міжнародні партнери України у своїй допомозі, крім постачання зброї, ленд-лізу та міжнародної діяльності можуть скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН і ухвалити рішення про введення миротворців на окуповану частину Донбасу.

"Припинити путінські фейкові новини про нібито відповідальність українців. І введенням миротворців дати відповідь світу на загарбницькі прагнення Путіна. Це ще може зупинити війну. Я оптиміст, я теж сподіваюся і молюся, що війни можна уникнути. Я переконаний, що війна буде кінцем для Росії і для Путіна. І спрацює якщо не розум, то хоча б інстинкт самозбереження", – наголосив п’ятий Президент.

Порошенко додав, що українці демонструють дуже відповідальну поведінку, без жодної ознаки паніки, коли більшість іноземців покинули Україну.

"Я дякую, що за вісім років війни у нас вже виробилося щеплення, щоб Путіну не вдалося підірвати нашу країну зсередини – щоб коли паніка нахлине і нібито для того, щоб навести лад та спокій, нам треба буде, як зробив Янукович, запросити Путіна. Вони цього не дочекаються", – резюмував Петро Порошенко.