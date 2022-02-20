Зеленський з дружиною вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська вшанували подвиг учасників Революції Гідності у День пам'яті героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у Telegram президента.

Зранку президент з дружиною встановили лампадки біля хреста на місці загибелі активістів Майдану. Крім того, подружжя також вдарило у Дзвін гідності, встановлений поруч з хрестом.

Зазначимо, що 18 лютого у Києві на алеї Небесної Сотні відбулася щорічна тиха акція “Ангели пам’яті” на згадку про загиблих під час Революції Гідності.

Також 18 лютого в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулася панахида за Небесною Сотнею, після якої активісти здійснили ходу на вшанування пам'яті героїв Революції гідності.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні на вшанування подвигу учасників Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше активістів Революції Гідності.