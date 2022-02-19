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Джонсон попередив Росію про фінансові санкції щодо компаній та приватних осіб

Він сподівається, що дипломатія досягне успіху.

Джонсон попередив Росію про фінансові санкції щодо компаній та приватних осіб
Фото: Твіттер Бориса Джонсона

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну становить "надзвичайну небезпеку для світу".

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, Джонсон сказав, що "Британія завжди буде відстоювати свободу і демократію в усьому світі", повідомляє The Guardian.

"Якщо Україна стане жертвою вторгнення, шок буде у всьому світі. Ця криза поширюється на всі сфери, від російських військ чисельністю понад 100 тис. осіб до військово-морських сил у Чорному морі, до кібероперацій та дезінформації", - сказав Джонсон.

Він сказав, що сподівається, що дипломатія досягне успіху, але світ має бути «непохитно чесним» щодо російської загрози, та величезного нарощування військ і військово-морської сили на кордонах України.

Джонсон сказав, що Європа повинна "позбутися залежності від путінської нафти та газу". Він закликав Москву до деескалації напруги, поки не стало надто пізно.

"Якщо Росія вторгнеться в Україну, ми застосуємо до російських приватних осіб і компаній жорсткі заходи - вони не зможуть отримувати гроші на лондонських фінансових ринках, ми відкриємо матрьошки і почнемо докопуватися до найменших, поки не знайдемо, хто отримує вигоду від цих держкомпаній. Якщо Путін вважає, що він може змусити НАТО відступити, залякати, то він переконався, що все буде навпаки", - сказав Джонсон.

Також на Мюнхенській конференції віце-президент США Камала Гарріс пообіцяла "швидку, сувору" відповідь у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну. Вона зазначила, що будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції.

Канцлер ФРН Олаф Шольц у Мюнхені попередив Москву про серйозні наслідки вторгнення в Україну. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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