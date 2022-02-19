Віце-президент США обіцяє Росії фінансові санкції у випадку вторгнення до України

Санкції будуть націлені на російські фінансові інституції і головні галузі індустрії.

Президент США Джо Байден підписує ‘План порятунку Америки’ у присутності віце-президента Камали Гарріс в Овальному кабінеті Біло

Віце-президент США Камала Гарріс обіцяє "швидку, сувору" відповідь у випадку, якщо Росія вторгнеться в Україну.

Про це Гарріс заявила у суботу, 19 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки, інформує CNN.

У своєму виступі, торкаючись теми санкцій, Гарріс також заявила про "істотні і безпрецедентні" економічні витрати.

"Їхні дії просто не співпадають з їхніми словами. Я хочу сказати з абсолютною впевненістю: якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну, США разом із союзниками і партнерами запровадить безпрецедентні економічні санкції. Ми інтенсивно працювали, щоб бути впевненим, що ми готові до наслідків", - сказала Гарріс.

Вона зазначила, що будуть запроваджені далекосяжні фінансові санкції.

За її словами, санкції будуть націлені на російські фінансові інституції і головні галузі індустрії. Санкції будуть стосуватися тих, хто підтримує вторгнення.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден, коментуючи результати переговорів із союзниками, зазначив, що в разі вторгнення до України Росія отримає "значні" санкції.

Відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT навряд чи увійде до початкового пакету санкцій, заявив заступник радника американського президента з нацбезпеки Даліп Сінгх.

Країни Євросоюзу виступили проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. США пропонували додати відключення від SWIFT до всеосяжного пакету санкцій проти Росії. Однак у самому ЄС наразі немає єдиної позиції з цього питання.