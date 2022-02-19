Інцидент стався під час програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Журналіст Юрій Бутусов побився з народним депутатом ОПЗЖ Нестором Шуфричем у прямому ефірі. Інцидент стався під час програми "Свобода слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 18 лютого.

Темою програми було загострення на Донбасі. Гостями студії були п’ятий президент України Петро Порошенко, експрем’єр Арсеній Яценюк, колишні міністри Олександр Данилюк, Андрій Загороднюк, Володимир Огризко, народні депутати Євген Мураєв та Нестор Шуфрич, а також лідер партії "Національний корпус" Андрій Білецький і журналіст Юрій Бутусов.

Бутусов попросив не давати слова Шуфричу та Мураєву, бо вони розповсюджують російські наративи.

Шуфрич заявив, що фракція ОПЗЖ – друга у парламенті й "за нею стоять українці". Бутусов відповів, що народні депутати від ОПЗЖ "втекли за кордон", назвав Шуфрича зрадником.

Шуфрич сказав, що "зрадник чи ні – нехай встановлює суд".

Після цього Бутусов підійшов і вдарив народного депутата в обличчя. Від удару Шуфрич упав зі стільця, але встав і дав здачі.

Зав’язалася бійка. Розбороняти опонентів довелося гостям студії.

Фото: скрин відео

Нагадаємо, в грудні 2018 року Шуфрича побили у сесійній залі Ради. Народний депутат Юрій Береза з "Народного фронту" вдарив представника Опоблоку після ухвалення закону, що зобов'язує УПЦ МП змінити назву.

Перед тим Шуфрич зірвав із трибуни у Верховній Раді плакат, який вимагав віддати під суд його нинішнього колегу по фракції ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Береза налетів на Шуфрича ззаду, почав штовхатися. Штурханина швидко переросла в кулачний бій, під час якого Шуфрич отримав удар у голову. Усе це супроводжувалося взаємними звинуваченнями.

Інші депутати кинулися їх розтягувати.

Спікер Парубій закликав до порядку, а нардепів з Опоблоку і групи Рабиновича-Бойка – "не біснуватися".