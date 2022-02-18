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Посол України у ФРН закликав німецький уряд не йти на "гнилі компроміси"

Також посол наголосив, що не варто відкладати на потім питання членства України в НАТО.

Посол України у ФРН закликав німецький уряд не йти на "гнилі компроміси"
посол України у ФРН Андрій Мельник
Фото: Пресслужба посольства України у ФРН

Посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецьким ЗМІ застеріг федеральний уряд від "гнилих компромісів". 

Про це повідомляє видання Spiegel.

"Сьогодні йдеться не лише про запобігання новій російській війні в центрі Європи... Українці сподіваються, що жодних гнилих компромісів на шкоду нашому майбутньому не буде", - сказав Мельник.

За словами українського послав, німецький уряд не повинен йти на жодні поступки президентові Росії Володимиру Путіну і водночас не відкладати питання членства України в НАТО.

Андрій Мельник висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц у найближчі тижні скличе у Берліні саміт у Нормандському форматі на найвищому рівні, щоб подолати "вкрай небезпечну безмовність і мовчання між президентом Володимиром Зеленським і президентом Путіним".

Нагадаємо, цього тижня український посол у Німеччині закликав канцлера ФРН оголосити про жорсткі санкції щодо Кремля у випадку ескалації ситуації на українському кордоні.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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