Садовий заявив про готовність Західної України прийняти мільйони людей

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Західна Україна у разі вторгнення Росії може прийняти мільйони людей.

Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

“Ми координуємось з міськими головами Львівської області й Західної України. Кожен оновлює протоколи. У Львові є комісія, яка над цим працює. До прикладу, ми маємо у Львові орієнтовно 130 тисяч студентів. Багато з них живуть у гуртожитках, хтось винаймає помешкання. Ресурс (для поселення – ред.) у Львові є великим”, – зазначив він.

За словами Садового, якщо говорити про ресурс Західної України, то області можуть прийняти мільйони людей. “Ми розуміємо, що це наш обов'язок, і ми над цим сьогодні працюємо”, – сказав він.

Наступного тижня запланована зустріч з мерами західної України, зазначив очільник Львова. “Я попросив кожного дати своє розуміння – мінімуму і максимуму людей, який вони готові прийняти”, – додав Садовий.

На запитання, як Львів готується до можливого масового переселення українці, Садовий зазначив, що ще півроку тому він дав завдання “Львівводоканалу” забезпечити Львів водою, якщо взагалі зникне електроенергія.

“На сьогодні ми вже можемо подати санітарний об'єм води до Львова за повної відсутності електроенергії. Ми суттєво збільшили кількість медикаментів у лікарнях. Їх має вистачити на три місяці. Збільшили запаси крові. Всі стратегічні підприємства обладнали дизельними генераторами”, – розповів міський голова.

“Щодо людей, які можуть приїхати, – ми маємо досвід 2014 року. Тоді орієнтовно 10 тисяч людей переїхало до Львова з Донецька, Луганська і з Криму. І всі вони фактично знайшли тут другий дім. Було повне сприяння з садочками, школами, працевлаштуванням”, – додав він.

На запитання чи Львів може опинитися під загрозою Садовий відповів: “наш світ сьогодні подібний на кришталь. Він дуже крихкий. Там, де є дуже добре, в один момент може стати недобре”.

На його думку, потрібно готуватися до надзвичайної ситуації і не можна розслаблятися. “Ми часто ставимо у приклад прекрасну Швейцарію. Але у Швейцарії гарно вибудована територіальна оборона, коли кожен має зброю і вміє нею користуватися. Я вже мовчу про Ізраїль”, – додав мер.

Він нагадав, що торік місто мало програму з посольством Великої Британії “Resilience residence”, тобто вибудовування життєздатного міста.

“Через цю програму ми зрозуміли, що треба готуватися до надзвичайних ситуацій. Коли ти готовий, тоді ти спокійніше почуваєшся. Моє завдання вибудувати у Львові Resilience residence і передати цей досвід іншим містам. Львів – безпечне місто і завжди буде безпечним, бо ми готуємось до надзвичайних ситуацій”, – сказав Садовий.

Нагадаємо, дипломатичні співробітники посольства Сполучених штатів Америки, що залишилися в Україні після хвилі евакуації, переїжджають працювати до Львова.

Тимчасово переводять посольства до Львова також Канада і Австралія.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков 18 лютого повідомив, що для громадян країни в цілому воєнної загрози немає, але є для мешканців Східної України.