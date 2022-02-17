Кількість українців, які вперше придбали зброю, не збільшилася, - Нацполіція

Інформація про те, що люди почали більше купувати зброю, не відповідає дійсності, заявив заступник голови НПУ Олександр Фацевич.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич повідомив, що його відомство не фіксує збільшення кількості осіб, які вперше придбали зброю. Тож інформація про те, що українці почали більше купувати знаряддя для нападу/оборони, не відповідає дійсності.

Таку інформацію опублікувала пресслужба Нацполіції на Facebook-сторінці відомства.

"Кількість осіб, які вперше придбали зброю, не збільшилася. Частіше купують зброю люди, які уже мають дозвіл на її придбання і зберігання, - сказав Фацевич.

За інформацією пресслужби НПУ, правоохоронці здійснюють ретельний контроль за обігом зброї та постійно здійснюють перевірки умов її зберігання.

Нагадаємо, у Києві 8 лютого 27-річний місцевий мешканець вистрелив із пістолета в будівельника, який займався ремонтом у квартирі поверхом вище. Потерпілого госпіталізували, а нападника правоохоронці затримали за хуліганство.

2 лютого в центрі Києва сталася стрілянина біля обмінника валют. Поліція затримала 14 осіб.