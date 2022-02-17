Україна не піде на прямі переговори з Донецьком і Луганськом, це безглуздо, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не буде вести прямі переговори з "ЛДНР".

"Це безглуздо. Просто вони нічого не вирішують. Навіщо на це витрачати час? Вони можуть стрельнути, і в дитячий садок потрапити, в школу.... Ось це вони вирішують," - сказав Зеленський в інтерв'ю "РБК-Україна".

Самопроголошені республіки не вирішують жодні політичні питання без Росії, зауважив глава держави.

"Ми ж знаємо, як проходить засідання "мінських" підгруп – з ким вони радяться, кому вони передзвонюють. Всі ж це бачать. Вони можуть сказати "так", а потім "ні". Напевно, вони запитують дозволу, - сказав Зеленський. - І тому Росія піднімає питання про те, щоб виставити їх суб'єктами. Але насправді це неможливо, це затягування процесу. Росіяни знають, що ми не хочемо з ними розмовляти, тому що вони нічого не вирішують".

"Я - Президент України, чому я повинен сідати з бойовиками за стіл переговорів?", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо, в січні цього року деякі німецькі ЗМІ поширили новину про те, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" планують визначити час проведення переговорів України із бойовиками з "ЛДНР" щодо вирішення питання особливого статусу Донбасу. Джерела в українській владі, близькі до переговорного процесу, повідомили LB.ua, що новина є фейком.

Сьогодні російські ЗМІ оприлюднили інформацію про те, що Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, пообіцяв Путіну визнати "ЛДНР".