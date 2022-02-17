Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Путін "прийняв до відома" звернення щодо визнання "Л/ДНР", але згоден, що це суперечить Мінським угодам
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Міносвіти відреагувало на "маніпуляції інформацією", яку розмістили на сайті НУШ щодо ноутбуків для вчителів
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Зеленський вніс зміни до указу про проходження служби у резерві ЗСУ
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Визнання «ЛДНР»: зрозуміла війна Путіна
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Байден виступив із заявою щодо ситуації навколо України (оновлено)
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Атака резидентів: як Ахметов і Коломойський обвалюють ринок електроенергії
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Учасник Kalush Orchestra у 2015 році викладав свої фото з Красної площі
Жодної фінляндизації не буде
Жодної фінляндизації не буде
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
У Білорусі розгорнули понтонний міст через річку біля кордону з Україною
ГоловнаПолітика

"Трухіна виключать із фракції "Слуга народу" в понеділок, 21 лютого", – Арахамія

Голова парламентської фракції впевнений, що голоси будуть.

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, котрий потрапив у ДТП у серпні минулого року, виключать із фракції в понеділок, 21 лютого.

Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія, передає кореспондентка LB.ua.

Арахамія висловив упевненість, що голоси за виключення Трухіна з фракції "СН" будуть.

Щодо складання депутатського мандата, то голова фракції зазначив, що варто дочекатися результатів розслідування. Після виключення за фракції Трухін не втратить автоматично мандат, оскільки він є мажоритарником. 

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу. 

2 лютого Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

9 лютого Шуляк заявила, що Трухін має сам ухвалити рішення щодо складання депутатських повноважень.

15 лютого нардеп заявив, що не збирається складати мандат і продовжує працювати.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також