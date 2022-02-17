Голова парламентської фракції впевнений, що голоси будуть.

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, котрий потрапив у ДТП у серпні минулого року, виключать із фракції в понеділок, 21 лютого.

Про це повідомив голова парламентської фракції Давид Арахамія, передає кореспондентка LB.ua.

Арахамія висловив упевненість, що голоси за виключення Трухіна з фракції "СН" будуть.

Щодо складання депутатського мандата, то голова фракції зазначив, що варто дочекатися результатів розслідування. Після виключення за фракції Трухін не втратить автоматично мандат, оскільки він є мажоритарником.

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.

1 лютого журналісти УП опублікували відео поліції на місці ДТП, на якому зафіксований натяк Трухіна на винагороду правоохоронцям, якщо він "тихенько піде в ліс". Після цього Арахамія закликав нардепа добровільно вийти зі складу фракції, генпрокурорка зареєструвала кримінальне провадження за фактом пропозиції надання неправомірної винагороди, а голова партії СН Олена Шуляк розпорядилась виключити депутата з її складу.

2 лютого Трухін заявив про готовність скласти депутатський мандат у тому випадку, якщо того вимагатимуть ситуація та команда "Слуги народу".

9 лютого Шуляк заявила, що Трухін має сам ухвалити рішення щодо складання депутатських повноважень.

15 лютого нардеп заявив, що не збирається складати мандат і продовжує працювати.