"Українська правда" оприлюднила відео з ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський на відео намагається пояснити нардепу, що за подібні пропозиції йому загрожує кримінальна відповідальність. На це "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував відео з Трухіним.

"Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якого бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання", - повідомив Арахамія.

Він закликав нардепа самостійно вийти зі складу фракції.

"Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга Народу». Він має негайно вийти самостійно, але навіть якщо він цього не зробить – таке рішення однаково буде нами ухвалене, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить нам зібрати кворум і провести результативне голосування", - наголосив Арахамія.

В інших питаннях Трухін має співпрацювати зі слідством, додав він.

Нагадаємо, що аварія за участі депутата трапилася на Бориспільській трасі 23 серпня. Постраждали шестеро осіб, зокрема і двоє дітей та голова Комітету арбітрів Федерації футболу України.

Низка ЗМІ оприлюднила інформацію про те, що за кермом Audi, яка врізалася в Ford (той, своєю чергою, влетів у Daewoo), був Трухін, однак потім цю інформацію видалили.

2 жовтня генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова заявила, що у справі ДТП народного депутата Олександра Трухіна нічого не замовчується.