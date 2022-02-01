На підприємствах Ахметова у Кривому Розі відбуваються обшуки (оновлено)

Група компаній "Метінвест" заявила про обшуки правоохоронців, які пройшли 1 лютого на підприємствах у Кривому Розі.

Справа стосується підозри в податкових порушеннях, повідомили на сторінці "Метінвесту" в Facebook.

"Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес Групи з боку силових структур", – йдеться в ній.

Група компаній заявила, що в ході обшуків вилучали компʼютерну техніку, частково "паралізовану господарську діяльність".

Оновлення. Служба безпеки України підтвердила обшуки на "Метінвесті".

"Сьогодні у м.Кривий Ріг слідчо-оперативна група у складі співробітників Офісу генерального прокурора, Бюро економічної безпеки та СБ України на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва проводить слідчі дії на декількох гірничо-збагачувальних підприємствах", – повідомили у пресслужбі СБУ.

Співробітники СБУ залучені до процесу на підставі доручення Офісу Генерального прокурора України, який і здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. Воно відкрито за ч. 3 ст. 212 КК України та відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України підслідність у ньому визначено за БЕБ.

"За версією слідства, окремі службові особи гірничо-збагачувальних підприємств умисно занижували податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах", – повідомили у спецслужбі.

Зазначається, що для об’єктивного встановлення всіх фактів, було отримано дозвіл на санкціоновані огляди родовищ, складських приміщень та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель.

Оновлення 19:40. У Бюро економічної безпеки повідомили про слідчі дії на підприємствах, які під час проведення господарської діяльності із видобутку та переробки корисних копалин занижували рентну плату за користування надрами.

"Такими діями службові особи компаній у період 2018 - 2020 рр. здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн, чим завдали державному бюджету збитки в особливо великих розмірах", – уточнили у БЕБ.

Наразі детективи БЕБ проводять обшуки в адміністративних будівлях компаній. Відбувається огляд родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин. Проводяться експертизи. До проведення слідчих дій також залучені спеціалісти НАН України, КНДІСЕ та геодезисти.

Нагадаємо, основними акціонерами групи "Метінвест" є СКМ і Смарт-холдинг. 100% акцій СКМ належать бізнесмену Рінату Ахметову.