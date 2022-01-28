Фото: Михайло Палінчак

Київський апеляційний суд переніс розгляд скарг на обраний пʼятому президенту, нардепу "Європейської солідарності" Петру Порошенку запобіжний захід в справі про державну зраду запобіжний захід у вигляді особистого зобовʼязання.

У суді суддя-доповідач Ященко сказав, що матеріали "вугільної справи" до апеляційного суду не надійшли з суду першої інстанції – Печерського райсуду.

Розгляд справи перенесено на 11 годину 11-го лютого 2022 року.

Фото: Михайло Палінчак

Фото: Андрій Оленін

"До Апеляційного суду надійшли скраги прокурорів та сторони захисту щодо рішення Печерського районного суду відносно пʼятого президента України. У понеділок, 24 січня, були здійснені всі дії відповідно до КПК, тобто було призначено розгляд апеляційних скарг з наступними доповненнями. Були відповідним чином повідомлені учасники, направлено запит до Печерського райсуду про надіслання матеріалів кримінального провадження. Станом на зараз матеріали кримінального провадження з Печерського районного суду не надійшли", – заявив суддя-доповідач.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков після оголошення цього рішення заявив, що "справа, яка, на мою думку, ніколи не була чисто юридичною, суто політична".

"Це не якась спецоперація – привезти папку з документами. Чому не привезли ці матеріали – не знаю, але є певне припущення. Ми бачимо, що відбувається тиск на Офіс генпрокурора, що пані Венедіктова пішла у відпустку, коли треба було підписати підозру...", – заявив він.

Сам Порошенко заявив, що "суд перенесли, бо поки не знайшли компромату на суддів".

Під будівлею суду до засідання зібрався мітинг на підтримку політика. Перед тим, як зайти до суду, Порошенко коротко виступив перед активістами. Він закликав усіх обʼєднатися у протидії російській агресії, і сказав, що "влада бореться з опозиціє".

Фото: Михайло Палінчак

Фото: Михайло Палінчак

Фото: Михайло Палінчак

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

"Я прийшов сюди, щоб скасувати рішення про незаконну підозру, рішення, зроблене під тиском Зеленського, щоб знешкодити опозицію, вони забрали в мене паспорти... Вони заборонили мені виїзд за межі Києва і області, щоб ми не їздили і не обʼднували державу. Але ми прийшли перемагати так, як ми перемогли в Жулянах, як ми перемогли 17, як ми перемогли 19 (січня. – Ред.)", – висловився політик.

Фото: Олександр Рудоманов

19 січня Печерський суд призначив Порошенку наймʼякший запобіжний захід – особисте зобовʼязання. Водночас політик мусить здати закордонний паспорт, прибувати за першої вимоги до суду та слідчих і не може їхати за межі Києва та Київської області без попередження.

Сторона захисту говорила, що буде оскаржувати це, адже вимога здати паспорт перешкоджає закордонним робочим поїздкам народного депутата. Адвокати на суді наполягали, що суд не має призначати будь-який запобіжний захід.

Обвинувачення, яке на суді просило утримання під вартою із альтернативою в 1 млрд гривень, також подало оскарження.

Нагадаємо, що утримання під вартою з можливістю застави в 1 млрд восени просили для ще одного підозрюваного в цій справі, народного депутата ОПЗЖ Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Поки що в справі чотири фігуранти: Порошенку, Медведчуку та бізнесмену Сергію Кузярі інкримінують державну зраду (ст. 111) і сприяння терористичним "ДНР" і "ЛНР " (ст. 268-3 КК України), ексміністру енергетики Володимиру Демчишину – тільки сприяння терористам.

Стаття про державну зраду передбачає позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією або без. Сприяння терористам – позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема посадовців РФ, з метою реалізації схем з постачання вугілля з ОРДЛО. Гроші за вугілля нібито передавали готівкою очільникам окупаційних адміністрацій.